Объясните,почему в бытовых термометрах используют окрашенный спирт,а не воду?

вода застывает при более высоких температурах, чем спирт вода при 0, спирт при -114

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Вода очень чувствительна к изменениям температуры. если например слишком холодно, например 0 градусов, то она уже замерзает. Спирт более морозо- и жароустойчив.