Объясните,почему в бытовых термометрах используют окрашенный спирт,а не воду?

Физика
Объясните,почему в бытовых термометрах используют окрашенный спирт,а не воду?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вода застывает при более высоких температурах, чем спирт вода при 0, спирт при -114 
Гость:
Вода очень чувствительна к изменениям температуры. если например слишком холодно, например 0 градусов, то она уже замерзает. Спирт более морозо- и жароустойчив.
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