Объясните,почему в бытовых термометрах используют окрашенный спирт,а не воду?
Физика
Объясните,почему в бытовых термометрах используют окрашенный спирт,а не воду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вода застывает при более высоких температурах, чем спирт вода при 0, спирт при -114
Гость:
Вода очень чувствительна к изменениям температуры. если например слишком холодно, например 0 градусов, то она уже замерзает. Спирт более морозо- и жароустойчив.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Осуществите превращения: азот-нитрид лития- аммиак-оксид азота (II)-Х-азотная кислота-кислород-азот-аммиак-гидросульфат аммония
Геометрия
сума внутрышніх кутів рів нобедреного трикутника разом з одним із зовнішних дорівнюэ 236 градусів.знайти виличини внутрішніх кутів трикутника
Химия
Доклад. Тема: Основания неорганические Структура: Состав, строение, классификация, физические свойства, химические свойства с примерами/