добери до поданих iменникiв назви ознак:яблуко,пролiсок,коза,ведмiдь,море,груша

Қазақ тiлi
добери до поданих iменникiв назви ознак:яблуко,пролiсок,коза,ведмiдь,море,груша
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
яблуко-солодке,червоне,соковите,смачне,зелене пролiсок-весняний,маленький,гарний,білий коза-біла, рогата, маленька, молода, жвава ведмiдь-великий, клишоногий, коричневий, бурий, грізний море-велике, блакитне, тихе, тепле, нічне, солоне груша-соковита, солодка, смачна, кисла, зелена, стигла
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