добери до поданих iменникiв назви ознак:яблуко,пролiсок,коза,ведмiдь,море,груша
Қазақ тiлi
добери до поданих iменникiв назви ознак:яблуко,пролiсок,коза,ведмiдь,море,груша
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
яблуко-солодке,червоне,соковите,смачне,зелене пролiсок-весняний,маленький,гарний,білий коза-біла, рогата, маленька, молода, жвава ведмiдь-великий, клишоногий, коричневий, бурий, грізний море-велике, блакитне, тихе, тепле, нічне, солоне груша-соковита, солодка, смачна, кисла, зелена, стигла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
четырехугольник MNPK- параллелограмм. Координаты точек M (-2;1), N (-3;1), К (0;1). Найти координату точки Р.
Обществознание
Русский язык
Составить рассказ на тему "Утро" с глаголами в форме 2 лица единственного числа. Встать, умываться, чистить, делать, причесываться, одеваться, завт...