четырехугольник MNPK- параллелограмм. Координаты точек M (-2;1), N (-3;1), К (0;1). Найти координату точки Р.

Геометрия
четырехугольник MNPK- параллелограмм. Координаты точек M (-2;1), N (-3;1), К (0;1). Найти координату точки Р.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не знаю правильно или нет, но я думаю, что так: Р (-1;1)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
упростите выражение:(3x-2)(2x-1)-(5x+2)(3x-4):спасибо:)
Ответить
Обществознание
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ЭСТОНИИ ОЧЕНЬ СРОЧНО И ОЧЕНЬ КОРОТКО И НЕ НУЖНО КИДАТЬ ССЫЛКИ♥
Ответить
Русский язык
Составить рассказ на тему "Утро" с глаголами в форме 2 лица единственного числа. Встать, умываться, чистить, делать, причесываться, одеваться, завт...
Ответить
Физика
Объясните,почему в бытовых термометрах используют окрашенный спирт,а не воду?
Ответить
Химия
Осуществите превращения: азот-нитрид лития- аммиак-оксид азота (II)-Х-азотная кислота-кислород-азот-аммиак-гидросульфат аммония
Ответить