четырехугольник MNPK- параллелограмм. Координаты точек M (-2;1), N (-3;1), К (0;1). Найти координату точки Р.
Геометрия
четырехугольник MNPK- параллелограмм. Координаты точек M (-2;1), N (-3;1), К (0;1). Найти координату точки Р.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не знаю правильно или нет, но я думаю, что так: Р (-1;1)
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