решить уровнение sin(pi*cosx)=0
Алгебра
решить уровнение sin(pi*cosx)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin(pi*cosx)=0 <=> pi*cosx=pi*n,n принадлежит Z <=> cosx=n,n принадлежит Z Но косинус - функция ограниченная от -1 до 1. Поэтому получаем, что либо cosx = 1 <=> x=2pi*n, n принадлежит Z, либо cosx = 0 <=> x=pi/2+pi*m, m принадлежит Z, либо cosx = -1 <=> x=pi+2pi*k, k принадлежит Z, что можно объединить в такой ответ: x=pi*n/2, n принадлежит Z.
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