решить уровнение sin(pi*cosx)=0

Алгебра
решить уровнение sin(pi*cosx)=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin(pi*cosx)=0 <=>  pi*cosx=pi*n,n принадлежит Z  <=>  cosx=n,n принадлежит Z  Но косинус - функция ограниченная от -1 до 1. Поэтому получаем, что либо  cosx = 1 <=> x=2pi*n, n принадлежит Z, либо   cosx = 0  <=> x=pi/2+pi*m, m принадлежит Z, либо    cosx = -1  <=> x=pi+2pi*k, k принадлежит Z, что можно объединить в такой ответ: x=pi*n/2, n принадлежит Z.
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