Нужно саамое главное описание битвы под оршей 8 сентября 1514 года с константином острожским и его биографию!!! 

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раже́ние под О́ршей — битва, состоявшаяся 8 сентября 1514 года в ходе Русско—литовской войны 1512—1522 годов, между войсками Русского государства под руководством воевод Ивана Челяднина и Михаила Булгакова, и объединёнными силами армии Великого княжества Литовского и Королевства Польского под общим руководством великого гетмана литовского Константина Острожского и польского надворного гетмана Януша Сверчовского. Битва окончилась тактической победой польско-литовского войска и отступлением русской армии, однако стратегическое значение битвы оказалось скромным. Цель польско-литовского похода — возвращение только что утраченного Смоленска — достигнута не была и успехи ограничились лишь занятием нескольких малых пограничных крепостей. Тем не менее, битва была широко использована королём Сигизмундом I в пропагандистских целях для укрепления своего авторитета в Европе. Историческое значение Битвы под Оршей активно используется в целях пропаганды рядом политических деятелей в Белоруссии, Литве и Польше, так как является крупнейшей из всех побед над войсками Московского государства в ходе всех русско-литовских войн. При этом ряд белорусских историков и политиков придают большую значимость этому событию, называя воинов Великого княжества Литовского «белорусами», отождествляя Великое княжество Литовское с Белоруссией и преуменьшая участие в сражении представителей Польского королевства[46]. Также существует мнение, что в этой битве впервые использовался бело-красно-белый флаг[47], и что битва остановила продвижение русских войск на несколько десятилетий[46], что после битвы были отбиты у Московского государства Гомель, Чернигов и Брянск[48], что потери войск ВКМ составили не менее 40 тысяч человек[48].