Напишите структурные формулы следующих углеводородов: а)2,3-диметилпентан б)2-метил-4-этилгексан в)2-хлорбутан г)1,1,2,2-тетрахлорпропан д)1,2-дихлорпропан   

Химия
Напишите структурные формулы следующих углеводородов: а)2,3-диметилпентан б)2-метил-4-этилгексан в)2-хлорбутан г)1,1,2,2-тетрахлорпропан д)1,2-дихлорпропан   
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 а)      CH3              /    H3C-CH-CH-CH2-CH3                 /                CH3 в)           Cl           /  H3C-CH-CH2-CH3     д)        Cl      /    HC-CH-CH3          /        Cl
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