Напишите структурные формулы следующих углеводородов: а)2,3-диметилпентан б)2-метил-4-этилгексан в)2-хлорбутан г)1,1,2,2-тетрахлорпропан д)1,2-дихлорпропан
Химия
Напишите структурные формулы следующих углеводородов: а)2,3-диметилпентан б)2-метил-4-этилгексан в)2-хлорбутан г)1,1,2,2-тетрахлорпропан д)1,2-дихлорпропан
Ответ(ы) на вопрос:
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а) CH3 / H3C-CH-CH-CH2-CH3 / CH3 в) Cl / H3C-CH-CH2-CH3 д) Cl / HC-CH-CH3 / Cl
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