Написати листа до свого друга...

Қазақ тiлi
Написати листа до свого друга...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привіт! Хочу передати величезний привіт від всієї моєї сім'ї відразу. Ми давно не бачилися і  мені не вистачає особистого спілкування. Хочеться побачитися абияк, посиділи б за столом, поговорили б про те та про се. Зовсім недавно дивився фотографії і згадував тебе звичайно. Ось думаю послати фотографію, щоб ти зміг пригадати як я виглядаю.   Бережи себе обов'язково, стеж за своїм здоров'ям. Повідомляй, якщо щось відбувається. Але я сподіваюся, що у тебе все добре. Пиши мені, я дуже буду рад новинам від тебе.
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