Срочно напишите пожалуйста. Из 25 студентов группы 5 студентов знают все 30 вопросов программы, 10 студентов выучили по 25 вопросов, 7 студентов по 20 вопросов, 3 студентов по 10 вопросов. Случайно вызванный студент ответил на ...

Гость: Гость:

Н1- из 1-ой группы: P(H1)=5/25=1/5 (вероятность того, что студент из первой группы) Р(А|H1) = 1 (вероятность того, что студент из первой группы ответит на 2 вопроса) Н2- из 2-ой группы: P(H2)=10/25=2/5 (вероятность того, что студент из первой группы) Р(А|H2) = (25/30)^2=25/36 (вероятность того, что студент из второй группы ответит на 2 вопроса) Н3- из 3-ой группы: P(H3)=7/25 (вероятность того, что студент из третьей группы) Р(А|H3) = (20/30)^2=16/36 (вероятность того, что студент из третьей группы ответит на 2 вопроса) Н4- из 4-ой группы: P(H4)=3/25 (вероятность того, что студент из четвертой группы) Р(А|H4) = (10/30)^2 (вероятность того, что студент из четвертой группы ответит на 2 вопроса) Формула Байеса. Р(H4|A) - вероятность того, что он из четвертой группы, если ответил. P(A|H4)=P(A|H4)*P(H4)/ (P(A|H1)*P(H1)+P(A|H2)*P(H2)+P(A|H3)*P(H3+P(A|H4)*P(H4))= =6/277 ~0,021661