Фонетический разбор слова "Является"

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Фонетический разбор слова "Является"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЯВЛЯЕТСЯ - 4 слога я [й'] - согласный, звонкий, мягкий    [э] - гласный, безударный в [в] - согласный, звонкий, твёрдый л [л'] - согласный, звонкий, мягкий я [а] - гласный, ударный е [и] - гласный, безударный т    [ц] - согласный, глухой, твёрдый с я [а] - гласный, безударный 8 букв, 8 звуков  
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