нужно сочинить предложение со словами микроскоп, микрофон , микрометр,гуманист ,гуманитарный,философ ,филолог...заранее спасибоооооо
Русский язык
нужно сочинить предложение со словами микроскоп, микрофон , микрометр,гуманист ,гуманитарный,философ ,филолог...заранее спасибоооооо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На уроке химии всем нам выдали микроскопы. Чтобы все могли слышать песню, перед концертом мне дали микрофон. С помощью микрометра можно измерить расстояния с точностью до 2 мм. Существует много писателей - гуманистов, один из них Солженицын А.И. Россия направила в Чили несколько вертолетов с гуманитарной помощью. Вольф - известный немецкий философ. Мой старший брат учиться в институте, чтобы чтать филологом.
Гость:
филолог и философ рассказали в микрофон про открытие микроскопа, микрофона микрометра гуманитарном университете гуманистам
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