Сосна выше ели на 1,2 м. Какова высота сосны и какова высота ели, если высота ели составляет 80% от высоты сосны?
Математика
Сосна выше ели на 1,2 м. Какова высота сосны и какова высота ели, если высота ели составляет 80% от высоты сосны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х-0.8х=1.2 0.2х=1.2 х=1.2:0.2 х=6м-высота сосны. 2)6м-1.2м=4.8м-высота ели.
Гость:
х высота ели 1 - 100% 0,8 - 80% х - 0,8х = 1,2 0,2х = 1,2 х = 1,2 : 0,2 х = 6 метров высота ели 6 - 1,2 = 4,8 метра высота сосны.
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