Сосна выше ели на 1,2 м. Какова высота сосны и какова высота ели, если высота ели составляет 80% от высоты сосны?

Математика

Сосна выше ели на 1,2 м. Какова высота сосны и какова высота ели, если высота ели составляет 80% от высоты сосны?

Автор: Гость