{5x=y+50 {-3.4x+2.6y=14 Решите систему уравнений
Алгебра
{5x=y+50 {-3.4x+2.6y=14 Решите систему уравнений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х=у+50 у=5х-50 у=5х-50 у=5х-50 х=15 -3,4х+2,6у=14 -3,4х+2,6(5х-50)=14 -3,4х+13х-130=14 9,6х=144 у=25
Гость:
{5x-y=50|*2,6 {-3.4x+2,6y=14 +{13x-2,6=50 {-3,4x+2,6y=14 {9,6x=64 {5x-y=50 {x=[latex]6\frac{2}{3}[/latex] {5*[latex]6\frac{2}{3}[/latex]-y=50 {x=[latex]6\frac{2}{3}[/latex] {-y=50-100/3(дробь) {x=[latex]6\frac{2}{3}[/latex] {-y=[latex]49\frac{3}{3}-33\frac{1}{3}[/latex] {x=[latex]6\frac{2}{3}[/latex] {y=[latex]-16\frac{2}{3}[/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Хоть с чем то помогите пожалуйста) 3. Высоко над людьми возносили себя правители Древнего Китая. Большой тайной была их жизнь в роскошных палатах, ...
Литература
Ответить на вопросы по рассказу Чехову Челкаш . 1)Чем отличается отношение к морю Челкаша и Гаврилы ? 2)Кто по вашему виновен в соре героев ? 3)Поч...
Химия
Для названных исходных веществ и продуктов реакции запишите ее уравнение и укажите ее тип: серная кислота + гидроксид калия → сульфат калия + вода.
Физика
Определите наибольшую скорость электронов, вылетевших из цезия при освещении его светом частотой 7,5 * 10^14 Гц.