{5x=y+50 {-3.4x+2.6y=14 Решите систему уравнений

Алгебра
{5x=y+50 {-3.4x+2.6y=14 Решите систему уравнений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х=у+50                  у=5х-50                               у=5х-50                       у=5х-50           х=15 -3,4х+2,6у=14         -3,4х+2,6(5х-50)=14            -3,4х+13х-130=14        9,6х=144          у=25
Гость:
{5x-y=50|*2,6 {-3.4x+2,6y=14   +{13x-2,6=50   {-3,4x+2,6y=14   {9,6x=64 {5x-y=50   {x=[latex]6\frac{2}{3}[/latex] {5*[latex]6\frac{2}{3}[/latex]-y=50   {x=[latex]6\frac{2}{3}[/latex] {-y=50-100/3(дробь)   {x=[latex]6\frac{2}{3}[/latex] {-y=[latex]49\frac{3}{3}-33\frac{1}{3}[/latex]   {x=[latex]6\frac{2}{3}[/latex] {y=[latex]-16\frac{2}{3}[/latex]
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