Хоть с чем то помогите пожалуйста) 3. Высоко над людьми возносили себя правители Древнего Китая. Большой тайной была их жизнь в роскошных палатах, редко кто из простых смертных имел возможность увидеть правителей. Но один раз в...

Биология

Хоть с чем то помогите пожалуйста) 3. Высоко над людьми возносили себя правители Древнего Китая. Большой тайной была их жизнь в роскошных палатах, редко кто из простых смертных имел возможность увидеть правителей. Но один раз в году правители «спускались» на землю, чтобы организовать посев одной из важнейших культур. Ради какой культуры делали это правители? Расскажите о ней. 4. Каротина в этом растение больше чем в моркови. Жители Молдавии считают, что самые вкусные огурцы, засоленные в бочках, изготовленных из толстых корок растения. В негритянском селе это ведро для воды, которое носят на голове, а дети играют с игрушками из этого растения. О каком растении идет речь. Каково еще его применение? 5. Семена этого растения обнаружены в древних постройках Швейцарии и Ближнего Востока, где его выращивали еще 7-9 тысяч лет назад. Сейчас его разводят во многих странах мира, а тысячи студентов изучают специальную науку о нем. Что это за растение? Расскажите о нем. Какие сорта этого растения вы знаете? 6. «Ароматная» растет в Японии и на Филиппинах, «жесткая» - на Канарских островах, «лавролистная» и «опушенная» в Северной Америке, а обыкновенная у нас. О каком растении идет речь. Расскажите о его применении. 7. На столе королевы Англии Елизаветы 1 всегда была приправа из этой травы. Король Франции Карл VI сидел на подушках, набитых этой травой. В отваре ее любила купаться английская королева Виктория. Назовите эту траву и расскажите об этой королевской траве. 8. Экспедиция остановилась в степи, вблизи одного из сел, что на Донбассе. Взяв пробы почвы на глубине 16-37 см, специалисты установили, что 2-9 млн. лет назад, здесь были леса. В них росли: сосна, ель, орех, граб, бук, береза, ольха, каштан, магнолия, шелковица, терн, калина и другие деревья; кусты и травянистые растения, более 20 наименований из разных семейств. Как им это удалось выяснить, если не было ни отпечатков листьев ни окаменелых плодов? 9. На полях северных районов Украины, особенно на кислых почвах, хвощ полевой распространен как сорняк. Много хлопот причиняет он на приусадебных участках. Почему с ним так трудно бороться при помощи тяпки и лопаты? Можно ли уничтожить хвощ на огороде, если на протяжении 2-3 лет тщательно срезать и сжигать весенние спороносные пагоны? 10. Какая связь может быть установлена между количеством кошек в деревне и урожаем семян клевера в поле около деревни?

Автор: Гость