Зменшуване 50, від'ємник виражений сумою чисел10 і 14.Знайди різницю.
Математика
Зменшуване 50, від'ємник виражений сумою чисел10 і 14.Знайди різницю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 -( 10 +14 ) =50 - 24 = 26
Гость:
10+14=24 50-24=26 50-(10+14)=26
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