напряжение 120вольт. Сила тока0,4 ампер. Сколько инергии расходуется за 5 часов ра
Физика
напряжение 120вольт. Сила тока0,4 ампер. Сколько инергии расходуется за 5 часов ра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 вольта помоему я точно не знаю
Гость:
[latex]Q=I^2Rt[/latex] [latex]R=U/I[/latex] [latex]Q=I^2Ut/I = IUt = 120*0,4* 18000 = 864000[/latex] Ответ : 864000 Дж или 864 кДж
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