Луна притягивается к Земле с силой F=2*10в20степени H.Определите массу Луны
Физика
Луна притягивается к Земле с силой F=2*10в20степени H.Определите массу Луны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В инете нашла среднее расстояние от Земли до луны оно равно R=384 400 км Масса Замли Mз=5,98*10^24, постоянная гравитационная равна G=6.67*10^-11 H*м^2*кг^-2. Сила с которой луна притягивается к земле равна F=G*Mз*Mл/R^2 отсюда выражаем массу луны Mл= F*R^2/G*Мз=2 * 10^20 * 1.478 * 10^11 / 6.67 * 10^-11 * 5.98 * 10^24=0.074*10^8=7.4*10^6 кг. Ответ: 7,4*10^6 кг.
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