Верно ли при любом x неравенство: а) 4ч(x+0.25) больше (2x+3)(2x-3)

Гость: Гость:

4х(х+0,25)>(2х+3)(2х-3) Согласно свойству: Если а > в, то разность а-в>0, 4х^2 + 1 > 4x^2 - 9 Т.е. положительна 4x^2 + 1 - 4x^2 +10 = 11>0 следовательно, неравенство верное