Верно ли при любом x неравенство: а) 4ч(x+0.25) больше (2x+3)(2x-3)

Алгебра
Верно ли при любом x неравенство: а) 4ч(x+0.25) больше (2x+3)(2x-3)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решите уравнение плиз 34*(m+1,2)=61,2
Гость:
4х(х+0,25)>(2х+3)(2х-3)             Согласно свойству: Если а > в, то разность а-в>0, 4х^2 + 1 > 4x^2 - 9                                  Т.е. положительна 4x^2 + 1 - 4x^2 +10 = 11>0 следовательно, неравенство верное
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