S-SO2-SO3-H2SO4-MgSO4
Химия
S-SO2-SO3-H2SO4-MgSO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S+O2=SO2 2SO2+O2=2SO3 SO3+H2O=H2SO4 H2SO4+Mg=MgSO4+H2
Гость:
1) S+O₂ = SO₂ 2)2SO₂+O₂ = 2SO₃ 3)SO₃+H₂O = H₂SO₄ 4)H₂SO₄+Mg = MgSO₄ + H₂
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