Буквами a,b,c обозначены 3 различные цифры . Если сложить все 6 трёхзначных чисел, обозначенных из этих цифр, не повторяя 1 и ту же цифру дважды , то получится число 5328.Найдите эти цифры.
Алгебра
Буквами a,b,c обозначены 3 различные цифры . Если сложить все 6 трёхзначных чисел, обозначенных из этих цифр, не повторяя 1 и ту же цифру дважды , то получится число 5328.Найдите эти цифры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1х + 2х +3х = 5328 6х= 5328 х= 888 первое число = 888 ; второе число 888 · 2 =1776 ; третье число - 888 · 3 = 2664.
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