Буквами a,b,c обозначены 3 различные цифры . Если сложить все 6 трёхзначных чисел, обозначенных из этих цифр, не повторяя 1 и ту же цифру дважды , то получится число 5328.Найдите эти цифры.

Алгебра

Буквами a,b,c обозначены 3 различные цифры . Если сложить все 6 трёхзначных чисел, обозначенных из этих цифр, не повторяя 1 и ту же цифру дважды , то получится число 5328.Найдите эти цифры.

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