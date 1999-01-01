сколько целых чисел среди чисел от 100 до 10000 таких,в записи которых встречаются ровно 3 одинаковые цифры?
Алгебра
сколько целых чисел среди чисел от 100 до 10000 таких,в записи которых встречаются ровно 3 одинаковые цифры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54 так как 1222,1333,1444,1555,1666,1777,1888,1999,2111,2220,2333....
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