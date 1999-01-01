сколько целых чисел среди чисел от 100 до 10000 таких,в записи которых встречаются ровно 3 одинаковые цифры?

Алгебра

сколько целых чисел среди чисел от 100 до 10000 таких,в записи которых встречаются ровно 3 одинаковые цифры?

Автор: Гость