разобрать слово"доносились" как часть речи
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разобрать слово"доносились" как часть речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это марфемный разбор, а нужен морфологический доносились-глагол( что делали?) н.ф - доносить; несовершенный вид, второе спряжение; изъявительное наклонение, настоящее время, , мн.ч. сказуемое
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