Четвероклассница Маша и ее брат первоклассник Миша решали задачи для классов.В результате оказалось,что Миша получил не 0 баллов,а Маша -не 100 баллов.На какое наибольшее число баллов Маша могла обогнать Мишу?
Математика
Четвероклассница Маша и ее брат первоклассник Миша решали задачи для классов.В результате оказалось,что Миша получил не 0 баллов,а Маша -не 100 баллов.На какое наибольшее число баллов Маша могла обогнать Мишу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
раз не ноль ,значит 1 балл получил Миша раз не 100 баллов, значит 99 баллов получила Маша. 99 - 1 = на 98 баллов Маша обогнала Мишу.
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