З однієї квітки одночасно злетіло в протилежних напрямках дві бджоли. Через 0,08 год. відстань між ними була 4,4 км. Швидкість однієї бджоли 28,8 км/год. знайти швидкість другої бджоли.
Математика
З однієї квітки одночасно злетіло в протилежних напрямках дві бджоли. Через 0,08 год. відстань між ними була 4,4 км. Швидкість однієї бджоли 28,8 км/год. знайти швидкість другої бджоли.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28.8*0.08=2.304км-пролетела одна за 0.08часа. 2)4.4-2.304=2.096км-пролетела вторвая за 0.08 часа. 3)2.096:0.08=26.2км/ч-скорость второй пчелы.
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