З однієї квітки одночасно злетіло в протилежних напрямках дві бджоли. Через 0,08 год. відстань між ними була 4,4 км. Швидкість однієї бджоли 28,8 км/год. знайти швидкість другої бджоли.

Математика

З однієї квітки одночасно злетіло в протилежних напрямках дві бджоли. Через 0,08 год. відстань між ними була 4,4 км. Швидкість однієї бджоли 28,8 км/год. знайти швидкість другої бджоли.

Автор: Гость