теплохід плив 4,5 год проти течії і 0,8 год за течією річки. Який шлях подолав теплохіід, якщо його швидкість проти течії 24,6 км/год, а швидкість течії- 1,8 км/год.

Гость: Гость:

24,6+1,8=26,4 (км/ч)- скорость теплохода; 26,4+1,8=28,2 (км/ч)- скорость теплохода по течению; 24,6*4,5=110,7 (км)- теплоход против течения; 28,2*0,8=22,56 (км)- теплоход по течению; 110,7+22,56=133,26 (км)- весь путь. Ответ: Всего теплоход прошёл 133,26 км.