теплохід плив 4,5 год проти течії і 0,8 год за течією річки. Який шлях подолав теплохіід, якщо його швидкість проти течії 24,6 км/год, а швидкість течії- 1,8 км/год.
Математика
теплохід плив 4,5 год проти течії і 0,8 год за течією річки. Який шлях подолав теплохіід, якщо його швидкість проти течії 24,6 км/год, а швидкість течії- 1,8 км/год.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24,6+1,8=26,4 (км/ч)- скорость теплохода; 26,4+1,8=28,2 (км/ч)- скорость теплохода по течению; 24,6*4,5=110,7 (км)- теплоход против течения; 28,2*0,8=22,56 (км)- теплоход по течению; 110,7+22,56=133,26 (км)- весь путь. Ответ: Всего теплоход прошёл 133,26 км.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
При напряжении 220В в лампе в течение 2мин выделяется 7,2 кДж энергии.Определите сопротивление нити лампы
Математика
Мама положила на тарелку абрикосы. После того как брат взял одну седьмую часть всех абрикосов, а сестра одну четвёртую часть остатка, на тарелке ос...
Алгебра
Две стороны четырехугольника равны 1 и 7! Одна из диагоналей, длина которой равна 3, делит его на два равнобедренных треугольника! Чему равен перим...
Русский язык