При напряжении 220В в лампе в течение 2мин выделяется 7,2 кДж энергии.Определите сопротивление нити лампы

Физика

При напряжении 220В в лампе в течение 2мин выделяется 7,2 кДж энергии.Определите сопротивление нити лампы

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