При напряжении 220В в лампе в течение 2мин выделяется 7,2 кДж энергии.Определите сопротивление нити лампы
Физика
При напряжении 220В в лампе в течение 2мин выделяется 7,2 кДж энергии.Определите сопротивление нити лампы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]Q=I^2Rt [/latex] [latex]I=U/R [/latex] т.к у нас [latex]I^2[/latex] то-> [latex]I^2=U^2/R^2[/latex] Подставим : [latex]Q=(U^2Rt)/R[/latex] R сократим [latex]R=U^2t/Q = 48400*120/ 7200 \approx 807[/latex]
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