вирш обо казка про серце пожалуйста срочно

Гость: Гость:

Жил на свете мальчик. Мальчик как мальчик, и ничем бы он не отличался от других, если бы не его сердце. Оно было огромное. И хватало в нем места и маме, и папе, и младшей сестре, и бабушке с дедушкой, и друзьям, и продавщице в кондитерской. В общем, всем. И даже еще немного оставалось. Но случилось ужасное горе. Злые люди убили всю семью мальчика. А младшую сестру заколдовали, и спала она теперь волшебным сном. Не знал мальчик, как горю помочь. И тут встретился ему волшебник. И говорит: -Только один есть способ, чтобы сестру твою оживить. Надо убить тех злодеев, что семью твою погубили. -да как же я их убью? пригорюнился мальчик. - Их много, я один. И ничего не умею. -Есть способ. Можно научиться быть сильнее всех, отважнее всех, тверже всех. Только вот платить придется за каждое новое знание кусочком собственного сердца. -согласен! - поспешил ответить мальчик. - оно у меня большое, не убудет. Сказано -сделано. Годы прошли, стал мальчик мужчиной. И действительно был он самым сильным, храбрым и несгибаемым воином. Много злодеев убил, но того самого не нашел. И каждый раз, как проткнет кого мечом, в груди так больно-больно становится. Понятное дело, это от сердца кусочки отрезают. И привык мужчина к этому. Вот только стали со временем странные вещи происходить. Перестали его многие вещи радовать. Книги любимые, еда вкусная, солнышко - ну еще туда-сюда. Потом и друзья перестали друзьями быть. А однажды посмотрел он в зеркало, и видит: улыбки нет. Вот нет, и все. Он и рад бы улыбнуться, а не может. Но и к этому привык мужчина, вскоре и замечать перестал. Наконец, свершилось. Победил он того самого злодея. Очнулась сестра. Смотрит он не нее, хочет радоваться. Заплакать хочет, обнять ее хочет - а не может. Холодно внутри, как в каменном погребе. А сестра к нему подбегает, к груди прижимается, от радости слезы из глаз. -брат, а что это у тебя сердце так тихо бьется? И пошли они снова к тому волшебнику, что совет когда-то мальчику дал. Раскрыл волшебник мужчине грудь - а там темным-темно, и холод февральский. А сердце стало совсем махонькое, еле бьется. понял тут воин, что пропал совсем. Как же он без сердца-то сестру любить будет? Но волшебник и тут им помог. -Ты оставь у нее свое сердце. И уходи, сражайся со злодеями, коли выучился быть лучшим. А она пока делами своими добрыми потихоньку, помаленьку нарастит на твоем сердце все то, что отрезали. Так и стали они жить. Приходит брат к сестре, та ему сердце показывает, а оно хоть чуть-чуть, но больше становится. Да только медленно. потому что пришивать - не резать. Не худо бы об этом помнить, а то будет в груди только ветер холодный завывать. Бегу по лужам. Опоздала! Ну что за жизнь! Проклятый зонт! Зачем, зачем же я сказала, Что буду в восемь? Вот же… Черт! А он шутил, что ждать не будет. Шутил ли? Не сходи с ума! Он будет там. А вдруг не будет? Да будет. Я б его ждала… Я опоздала. Нет прощенья, Нет оправданья. Небеса! Ну дайте капельку терпенья Ему, чтоб подождал меня! Дорога, поворот, взлетела… "А вот и я!". А он стоит Весь мокрый, без зонта. "Мой милый…". Смешной. Небритый. И молчит. "Прости…". И он вдруг рассмеялся, Обнял и прошептал: "Забудь. Тебя так долго добивался… А час? Потерпим как-нибудь".