вирш обо казка про серце пожалуйста срочно

Қазақ тiлi
вирш обо казка про серце пожалуйста срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил на свете мальчик. Мальчик как мальчик, и ничем бы он не отличался от других, если бы не его сердце. Оно было огромное. И хватало в нем места и маме, и папе, и младшей сестре, и бабушке с дедушкой, и друзьям, и продавщице в кондитерской. В общем, всем. И даже еще немного оставалось.  Но случилось ужасное горе. Злые люди убили всю семью мальчика. А младшую сестру заколдовали, и спала она теперь волшебным сном.  Не знал мальчик, как горю помочь. И тут встретился ему волшебник. И говорит:  -Только один есть способ, чтобы сестру твою оживить. Надо убить тех злодеев, что семью твою погубили.  -да как же я их убью? пригорюнился мальчик. - Их много, я один. И ничего не умею.  -Есть способ. Можно научиться быть сильнее всех, отважнее всех, тверже всех. Только вот платить придется за каждое новое знание кусочком собственного сердца.  -согласен! - поспешил ответить мальчик. - оно у меня большое, не убудет.  Сказано -сделано. Годы прошли, стал мальчик мужчиной. И действительно был он самым сильным, храбрым и несгибаемым воином. Много злодеев убил, но того самого не нашел. И каждый раз, как проткнет кого мечом, в груди так больно-больно становится. Понятное дело, это от сердца кусочки отрезают. И привык мужчина к этому.  Вот только стали со временем странные вещи происходить. Перестали его многие вещи радовать. Книги любимые, еда вкусная, солнышко - ну еще туда-сюда. Потом и друзья перестали друзьями быть. А однажды посмотрел он в зеркало, и видит: улыбки нет. Вот нет, и все. Он и рад бы улыбнуться, а не может. Но и к этому привык мужчина, вскоре и замечать перестал.  Наконец, свершилось. Победил он того самого злодея. Очнулась сестра.  Смотрит он не нее, хочет радоваться. Заплакать хочет, обнять ее хочет - а не может. Холодно внутри, как в каменном погребе.  А сестра к нему подбегает, к груди прижимается, от радости слезы из глаз.  -брат, а что это у тебя сердце так тихо бьется?  И пошли они снова к тому волшебнику, что совет когда-то мальчику дал. Раскрыл волшебник мужчине грудь - а там темным-темно, и холод февральский. А сердце стало совсем махонькое, еле бьется.  понял тут воин, что пропал совсем. Как же он без сердца-то сестру любить будет? Но волшебник и тут им помог.  -Ты оставь у нее свое сердце. И уходи, сражайся со злодеями, коли выучился быть лучшим. А она пока делами своими добрыми потихоньку, помаленьку нарастит на твоем сердце все то, что отрезали.  Так и стали они жить. Приходит брат к сестре, та ему сердце показывает, а оно хоть чуть-чуть, но больше становится. Да только медленно. потому что пришивать - не резать. Не худо бы об этом помнить, а то будет в груди только ветер холодный завывать.   Бегу по лужам. Опоздала!  Ну что за жизнь! Проклятый зонт!  Зачем, зачем же я сказала,  Что буду в восемь? Вот же… Черт!  А он шутил, что ждать не будет.  Шутил ли? Не сходи с ума!  Он будет там. А вдруг не будет?  Да будет. Я б его ждала…  Я опоздала. Нет прощенья,  Нет оправданья. Небеса!  Ну дайте капельку терпенья  Ему, чтоб подождал меня!  Дорога, поворот, взлетела…  "А вот и я!". А он стоит  Весь мокрый, без зонта. "Мой милый…".  Смешной. Небритый. И молчит.  "Прости…". И он вдруг рассмеялся,  Обнял и прошептал: "Забудь.  Тебя так долго добивался…  А час? Потерпим как-нибудь".    
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