найдите значение выражения: а) 15!/14! б) 8!/10! в)42!/40!  

а) 15 б) 1/90 в) 1722 вроде так

Гость: Гость:

а )15 !=1*2*3*4*5*6*7*8*9*10*11*12*13*14*15=1307674368000 14!1*2*3*4*5*6*7*8*9*10*11*12*13*14=87178291200 15!/14!=1307674368000/87178291200=15 или проще разница между 15! и 14 ! число 15 б)8!=1*2*3*4*5*6*7*8 10!=1*2*3*4*5*6*7*8*9*10 8!/10!=1/90 в)42!/40!= 1*2*3*n!*41*42/1*2*3*n!=41*42=1722