З двох міст одночасно назустріч один одному виїхали два потяги.Один-зі швидкістю 48км/год,другий-54км/год.Яка відстань була між потягами через 12 годин після виходу,якщо відстань між містами 1822 км
Математика
З двох міст одночасно назустріч один одному виїхали два потяги.Один-зі швидкістю 48км/год,другий-54км/год.Яка відстань була між потягами через 12 годин після виходу,якщо відстань між містами 1822 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)48+54=102км/ч-скорость сближения. 2)102*12=1224км-проедут вместе за 12 часов. 3)1822-1224=598км-будет между ними через 12 часов.
Гость:
1.48*12=576км проїхав один потяг 2.54*12=648км проїхав другий потяг 3. 576+648=1224км проїхали за 12 годин 4.1822-1224=598км відстань між потягами
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