как разобрать слово грубоватый
Русский язык
как разобрать слово грубоватый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
немного грубый не очень приличный
Гость:
Грубоватый. Груб- корень. -оват- суффикс. - ый окончание. Грубоват- основа.
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