как разобрать слово грубоватый

Русский язык
как разобрать слово грубоватый
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
немного грубый не очень приличный
Гость:
Грубоватый. Груб-    корень. -оват-   суффикс. - ый      окончание. Грубоват- основа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Скатерть бела,всю землю одела(загадка)
Ответить
Геометрия
ABCD-прямоугольник , MB-перпендикулярно ABC. MA=10. MC=15, MD=17 MB
Ответить
Математика
длина прямоугольного пледа 18 дм, а ширина составляет 2/9 его длины. какой длины надо взять тесьму, чтобы обшить этот плед?
Ответить
Математика
З двох міст одночасно назустріч один одному виїхали два потяги.Один-зі швидкістю 48км/год,другий-54км/год.Яка відстань була між потягами через 12 г...
Ответить
Алгебра
найдите значение выражения: а) 15!/14! б) 8!/10! в)42!/40!  
Ответить