4. Какого типа связь возникнет между элементами, заряды ядер которых +8 и +16, при образовании между ними соединений. а) ионная б) ковалентная полярная в) ковалентная неполярная г) металлическая.

Химия
4. Какого типа связь возникнет между элементами, заряды ядер которых +8 и +16, при образовании между ними соединений. а) ионная б) ковалентная полярная в) ковалентная неполярная г) металлическая.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+8-оксиген  електронегативность по шкале Полинга оксигена  - 3.44 сульфура - 2.58  поскольку разница меньше 1.7 то связь ковалентная  оксид - сложное вещество поетому связь полярная
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