4. Какого типа связь возникнет между элементами, заряды ядер которых +8 и +16, при образовании между ними соединений. а) ионная б) ковалентная полярная в) ковалентная неполярная г) металлическая.

Химия

4. Какого типа связь возникнет между элементами, заряды ядер которых +8 и +16, при образовании между ними соединений. а) ионная б) ковалентная полярная в) ковалентная неполярная г) металлическая.

Автор: Гость