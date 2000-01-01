Помогиет плиззз!!!!!!! написать значение и роль творчества Евгения Доги, оценка и сообственноое мнение о творчестве

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Евгений Дмитриевич Дога - молдавский советский композитор, педагог. Родился 1 марта 1937г. Евгений Дога является автором музыки многих популярных фильмов: "Взрыв замедленного действия", "Табор уходит в небо", "Мой ласковый и нежный зверь", "Мария, Мирабелла", "Одиноким предоставляется общежитие", "Хроника одного лета", "Валентин и ВАлентина" и мн.других. Полная фильмография Евгения Доги - более 200 фильмов. Преподавал в Кишинёвской музыкальной школе, муз. училище. Написал и издал учебник для студентов. Два созыва состоял в Верховном Совете Молдавии, два - в Верховном Совете СССР. Член Союзов композиторов Молдавии. Заслуженный деятель искусств Молдавии Народный артист Молдавской ССР. Действительный член Академии наук Республики Молдова Почётный гражданин Кишинёва Член Союа кинематографистов СССР Народный артист СССР Первая награда в 1973г -Премия комсомола Молдавии имени Бориса Главана. Более 20 наград: "За служение искусству", "За доблестный труд", "Гордость России", "За усердие во благо Отечества", "Рубиновый крест славы" идр. В 2000 г получил золотую медаль "Человек-2000" Собственное мнение о творчестве Е.Д.Дога в одном предложении не передать. На этом творчестве выросло 2, а то и 3 поколения. У маей мамы слёзы на глазах, когда она слышит "Мой ласковый и нежный зверь", я с удовольствием смотрю "Табор уходит в небо". Побольше бы таких людей, как Евгений Дмитриевич Дога