на базу завезли 2 вагони піску і 4 вагони щебеню у кожному вагоні будівельних матеріалів порівну. всього 96т будівельних матеріалів. скільки завезли піску і скільки щебеню.

Математика

на базу завезли 2 вагони піску і 4 вагони щебеню у кожному вагоні будівельних матеріалів порівну. всього 96т будівельних матеріалів. скільки завезли піску і скільки щебеню.

Автор: Гость