на базу завезли 2 вагони піску і 4 вагони щебеню у кожному вагоні будівельних матеріалів порівну. всього 96т будівельних матеріалів. скільки завезли піску і скільки щебеню.
Математика
на базу завезли 2 вагони піску і 4 вагони щебеню у кожному вагоні будівельних матеріалів порівну. всього 96т будівельних матеріалів. скільки завезли піску і скільки щебеню.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2+4=6вагонов-всего. 2)96:6=16тонн-в одном вагоне. 3)2*16=32тонны песка-в 2-ух вагонах. 4)4*16=64 тонны щебня в 4 -х вагонах.
Гость:
1.2+4=6в. 2.96:6=16т. -в одному вагоні 3. 16*2=32т.- піску 4. 16*4=64т -щебеню
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