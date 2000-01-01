вкладчик положил 2000 гривен на 6% ,сколько денег у него будет черезгод
Алгебра
вкладчик положил 2000 гривен на 6% ,сколько денег у него будет черезгод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2000*0,06=120 2000+120=2120 Ответ: 2120
Гость:
1) сколько составят проценты? 2000*0,06=120 грн 2)сколько денег будет через год? 2000+120=2120 грн
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
С какими из перечисленных веществ вступает в реакцию соляная кислота? оксид цинка, оксид углерода, железо, медь, силикат калия, сульфат алюминия
Обществознание
Помогиет плиззз!!!!!!! написать значение и роль творчества Евгения Доги, оценка и сообственноое мнение о творчестве
Математика
на базу завезли 2 вагони піску і 4 вагони щебеню у кожному вагоні будівельних матеріалів порівну. всього 96т будівельних матеріалів. скільки завезл...