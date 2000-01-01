Найдите периметр прямоугольника, длина которого на 5 см. больше ширины, а площадь равна 126 см квадратным.
Алгебра
Найдите периметр прямоугольника, длина которого на 5 см. больше ширины, а площадь равна 126 см квадратным.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х см- ширина х+5 см - длина х(х+5)=126 х²+5х-126=0 По теореме Виета: х1=-14 - не удовлетворяет усл.задачи х2=9 (см) - ширина 9+5=14 (см) - длина (9+14)*2=46 (см) - периметр
Гость:
х см- ширина прямоугольника (х+5)см - длина прямоугольника х(х+5)=126 х²+5х-126=0(квадратное уравнение) Считаем дискриминант: D=25+504=529 x1=-14(не удовл. усл. зад.) х2=9 х=9см - ширина прямоугольника 9+5=14см - длина прямоугольника 2*(9+14)=46см - периметр прямоугольника Ответ:46см
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