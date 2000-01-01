Найдите периметр прямоугольника, длина которого на 5 см. больше ширины, а площадь равна 126 см квадратным.

Алгебра

Найдите периметр прямоугольника, длина которого на 5 см. больше ширины, а площадь равна 126 см квадратным.

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