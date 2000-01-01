приведите пример предприятия,в котором наиболее выгодно поточное производство.Объясните свой выбор.

Гость: Гость:

Поточное производство предполагает: 1) Деление производственного процесса на мелкие операции и закрепление их за отдельными рабочими 2) Размещение рабочих мест последовательно по технологическому процессу 3) Специальное оборудование 4) Высокуя механизацию, автоматизацию 5) Равномерность выпуска продукции. Например, пошив одежды. Возьмем пошив брюк. Одна работница по лекалу кроит брюки. Вторая пришивает карманы и сшивает две половинки. Третья вшивает молнию и пуговицы Четвёртая разглаживает и упаковывает. Плюсы поточного производства: работа доведена до автоматизма и профессионализма. Если на каком-то участке требуется больше времени то можно направить туда не одного мастера, а 2-3. Минусы поточного производства: узкая направленность специалиста, однообразная работа быстрее утомляет