сторона AB правильного шестиугольника равна 6 см. Вычислите длину дуги Ab описанной около него окружности.
Геометрия
сторона AB правильного шестиугольника равна 6 см. Вычислите длину дуги Ab описанной около него окружности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус описанной окружности равен стороне и равен 6. Длина окружности равна 2*pi*r и равна 12pi. Сторона правильного 6-угольника стягивает 1/6 окружности, то есть дугу длиной 2pi.
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