Имеется два сплава с разным содержанием олова. В первом сплаве содержится 40% олова во втором 65% олова. В каком отношении надо взять первый и второй сплавы, чтобы получить новый сплав, содержащий 50%олова?
Алгебра
Имеется два сплава с разным содержанием олова. В первом сплаве содержится 40% олова во втором 65% олова. В каком отношении надо взять первый и второй сплавы, чтобы получить новый сплав, содержащий 50%олова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х вес 1 сплава, 0,4х олово у вес 2 сплава, 0,65у олво 0,4х+0,65у=0,5(х+у) 0,1х=0,15у 10х=15у 2х=3у x/у=3/2
Гость:
За 1 примем массу нового сплава, за х - массу первого сплава, тогда (1-х) - масса второго сплава. 0.4х олова содержит первый сплав, 0.65(1-х) олова содержит второй сплав, 0.5*1 содержит новый сплав. Уравнение: 0.4х+0.65(1-х)=0.5 0.4х+0.65-0.65х=0.5 -0.25х=-0.15, х=0.6 Значит, 0.6 - первого сплава 1-0.6=0.4 - второго сплава отношение: 0.6/0.4, т.е. 3/2
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