Имеется два сплава с разным содержанием олова. В первом сплаве содержится 40% олова во втором 65% олова. В каком отношении надо взять первый и второй сплавы, чтобы получить новый сплав, содержащий 50%олова?

Алгебра

Имеется два сплава с разным содержанием олова. В первом сплаве содержится 40% олова во втором 65% олова. В каком отношении надо взять первый и второй сплавы, чтобы получить новый сплав, содержащий 50%олова?

Автор: Гость