как пресмыкающиеся и птицы обеспечивают условия для развития своих детёнышей внутри яиц?
Биология
как пресмыкающиеся и птицы обеспечивают условия для развития своих детёнышей внутри яиц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яйцо пресмыкающихся создает все необходимые условия для нормального и успешного развития нового существа.
Гость:
Высиживают яйца , согревая их совим теплом до нужной температуры определенное колличество дней.
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