Используя четные цифры 0,2,4,6,8, составьте все возможные трехзначные числа,в которых цифры не повторяются.

Алгебра

Используя четные цифры 0,2,4,6,8, составьте все возможные трехзначные числа,в которых цифры не повторяются.

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