Используя четные цифры 0,2,4,6,8, составьте все возможные трехзначные числа,в которых цифры не повторяются.
Алгебра
Используя четные цифры 0,2,4,6,8, составьте все возможные трехзначные числа,в которых цифры не повторяются.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
204, 206, 208, 240, 246, 248, 260, 264, 268, 280, 284, 286 402, 406, 408, 420, 426, 428, 460, 462, 468, 480, 482, 486 602, 604, 608, 620, 624, 628, 640, 642, 648, 680, 682, 684, 802, 804, 806, 820, 824, 826, 840, 842, 846, 860, 862, 864.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Спробуй уявити себе президентом .Щоб ти зробив , щоб школярам було цікавіше вчитися і відпочивати? Напиши про це. Вправа 133.
Геометрия
Параллельно стороне треугольнка.равной 10 проведена прямая.Длинна отрезка этой прямой,заключенного между сторонам треугольника = 6.найдите отношени...
География
Биология