Используя четные цифры 0,2,4,6,8, составьте все возможные трехзначные числа,в которых цифры не повторяются.

Алгебра
Используя четные цифры 0,2,4,6,8, составьте все возможные трехзначные числа,в которых цифры не повторяются.
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204, 206, 208, 240, 246, 248, 260, 264, 268, 280, 284, 286 402, 406, 408, 420, 426, 428, 460, 462, 468, 480, 482, 486 602, 604, 608, 620, 624, 628, 640, 642, 648, 680, 682, 684, 802, 804, 806, 820, 824, 826, 840, 842, 846, 860, 862, 864.
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