Спробуй уявити себе президентом .Щоб ти зробив , щоб школярам було цікавіше вчитися і відпочивати? Напиши про це. Вправа 133.

Гость: Гость:

Україна - одна з великих країн Європи. Вона займає таке географічне положення, де пересікаються шляхи поміж різними країнами. Чудові природні умови. Багата і щедра наша земля. Невичерпні природні багатства, ріки, моря, добрий і працелюбний народ. Все є у нас для того, щоб ми стали багатою державою. Отже, все залежить від нашої активності, уміння, бажання зробити нашу батьківщину процвітаючою. Як би я став президентом... "...в першу чергу розігнав би всіх депутатів, які зрадили свій народ, пограбували його, вивезли за кордон гроші і продовжують безнаказанно грабувати. ...підняв би промисловість і сільське господарство. ...відновив би соціальну сферу, охорону здоров'я, освіту. Спрямував би кошти на перетворення шкіл в прекрасні храми науки, щоб були в усіх учнів нові підручники, діючі комп'ютери, доступні всім, починаючи від першокласника; звільнив би всіх вчителів від другорядної роботи. ...підняв би заробітну плату до європейського рівня. ...переглянув би пенсії, бо дуже боляче дивитися на бабусь, які стоять з простягнутою рукою і просять копійки на хліб. ...відкрив би центри реабілітації для дітей-інвалідів, де вони могли б поліпшити своє здоров'я". Республіканський центр, в якому я та інші діти-інваліди проходять реабілітацію, вже три роки не можуть відкрити, тому що не виділяють кошти чиновники з черствими душами. Я навів би порядок в нашому рідному домі, якби я був Президентом. І все ж, незважаючи на всі труднощі, наша прекрасна Україна займе своє почесне місце серед передових країн світу.