Спробуй уявити себе президентом .Щоб ти зробив , щоб школярам було цікавіше вчитися і відпочивати? Напиши про це. Вправа 133.
Қазақ тiлi
Спробуй уявити себе президентом .Щоб ти зробив , щоб школярам було цікавіше вчитися і відпочивати? Напиши про це. Вправа 133.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Україна - одна з великих країн Європи. Вона займає таке географічне положення, де пересікаються шляхи поміж різними країнами. Чудові природні умови. Багата і щедра наша земля. Невичерпні природні багатства, ріки, моря, добрий і працелюбний народ. Все є у нас для того, щоб ми стали багатою державою. Отже, все залежить від нашої активності, уміння, бажання зробити нашу батьківщину процвітаючою. Як би я став президентом... "...в першу чергу розігнав би всіх депутатів, які зрадили свій народ, пограбували його, вивезли за кордон гроші і продовжують безнаказанно грабувати. ...підняв би промисловість і сільське господарство. ...відновив би соціальну сферу, охорону здоров'я, освіту. Спрямував би кошти на перетворення шкіл в прекрасні храми науки, щоб були в усіх учнів нові підручники, діючі комп'ютери, доступні всім, починаючи від першокласника; звільнив би всіх вчителів від другорядної роботи. ...підняв би заробітну плату до європейського рівня. ...переглянув би пенсії, бо дуже боляче дивитися на бабусь, які стоять з простягнутою рукою і просять копійки на хліб. ...відкрив би центри реабілітації для дітей-інвалідів, де вони могли б поліпшити своє здоров'я". Республіканський центр, в якому я та інші діти-інваліди проходять реабілітацію, вже три роки не можуть відкрити, тому що не виділяють кошти чиновники з черствими душами. Я навів би порядок в нашому рідному домі, якби я був Президентом. І все ж, незважаючи на всі труднощі, наша прекрасна Україна займе своє почесне місце серед передових країн світу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Параллельно стороне треугольнка.равной 10 проведена прямая.Длинна отрезка этой прямой,заключенного между сторонам треугольника = 6.найдите отношени...
География
Биология
Алгебра
В магазин завезли апельсины и бананы, причем бананов в 3 раза больше. Когда продали половину бананов и 2/3 апельсинов, оказалось, что бананов остал...