Цели России и Цели Швеции в Северной войне 1700-1721

Обществознание
Цели России и Цели Швеции в Северной войне 1700-1721
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цель России: завоевать Балтийское море для выхода в Европу. А Швеции: оставить владение над Балтикой и захватить российские земли.
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