В каком произведении А.С.Пушкина об одном из героев говорится, что он имел " грудь широкую,одну руку короче другой, глаза голубые, волосы рыжие, на щеке бородавку, на лбу другую" Кто этот человек?

Обществознание

В каком произведении А.С.Пушкина об одном из героев говорится, что он имел " грудь широкую,одну руку короче другой, глаза голубые, волосы рыжие, на щеке бородавку, на лбу другую" Кто этот человек?

Автор: Гость