В каком произведении А.С.Пушкина об одном из героев говорится, что он имел " грудь широкую,одну руку короче другой, глаза голубые, волосы рыжие, на щеке бородавку, на лбу другую" Кто этот человек?

Обществознание
В каком произведении А.С.Пушкина об одном из героев говорится, что он имел " грудь широкую,одну руку короче другой, глаза голубые, волосы рыжие, на щеке бородавку, на лбу другую" Кто этот человек?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов"  автор так описывает Григория Отрепьева.  
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