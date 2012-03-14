Монетку подбросили 1000раз. Запишите следующие события в порядке убывания их вероятности:а) герб выпал 1000раз б) герб выпал 900раз, а цифра 100 раз. в) герб выпал 494 раза, а цифра 506раз.
Алгебра
Монетку подбросили 1000раз. Запишите следующие события в порядке убывания их вероятности:а) герб выпал 1000раз б) герб выпал 900раз, а цифра 100 раз. в) герб выпал 494 раза, а цифра 506раз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятность события а = 1:1000 = 0,001 Вероятность события б = 1:900+1:100 = 0,01 Вероятность собития в = 1:494+1:506=0,004 Ответ: б,в,а
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Геометрия
Основание равнобедренного треугольника относится к боковой стороне как 4:3 ,а высота,проведенная к основанию,равна 30 см.Найдите отрезки,на которые...
Математика
САМАЛЬОТУ НУЖНО ПРОЛЕТЕТЬ 4500КМ 1 3 ГОД ОН ЛЕТЕЛ СО СКОРОСТЬЮ 695 КМ ЗА ГОД А СЛЕДУШЧИЕ 2 ГОД СО СКОРОСТЬЮ 642 КМ ЗА ГОД СКОЛЬКО КМ ОСТАЛОСЬ ПРОЛЕ...
Биология
Пожалуйста помогите... нужно до 14.03.2012 до 12 часов дня) 1. Докажите, что цветок является видоизмененным укороченным побегом 2.В саду растут три...