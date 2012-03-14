Монетку подбросили 1000раз. Запишите следующие события в порядке убывания их вероятности:а) герб выпал 1000раз б) герб выпал 900раз, а цифра 100 раз. в) герб выпал 494 раза, а цифра 506раз.

Алгебра
Монетку подбросили 1000раз. Запишите следующие события в порядке убывания их вероятности:а) герб выпал 1000раз б) герб выпал 900раз, а цифра 100 раз. в) герб выпал 494 раза, а цифра 506раз.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятность события а = 1:1000 = 0,001 Вероятность события б = 1:900+1:100 = 0,01 Вероятность собития в = 1:494+1:506=0,004 Ответ: б,в,а  
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