Монетку подбросили 1000раз. Запишите следующие события в порядке убывания их вероятности:а) герб выпал 1000раз б) герб выпал 900раз, а цифра 100 раз. в) герб выпал 494 раза, а цифра 506раз.

Алгебра

Монетку подбросили 1000раз. Запишите следующие события в порядке убывания их вероятности:а) герб выпал 1000раз б) герб выпал 900раз, а цифра 100 раз. в) герб выпал 494 раза, а цифра 506раз.

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