ЖЕЛЕЗО С РАЗБАВЛЕННОЙ АЗОТНОЙ КИСЛОТОЙ ВСТУПАЕТ В РЕАКЦИЮ ОБРАЗОВАНИЕМ НИТРАТА ЖЕЛЕЗА
Химия
ЖЕЛЕЗО С РАЗБАВЛЕННОЙ АЗОТНОЙ КИСЛОТОЙ ВСТУПАЕТ В РЕАКЦИЮ ОБРАЗОВАНИЕМ НИТРАТА ЖЕЛЕЗА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe + 4HNO₃(разб., горяч.) = Fe(NO₃)₃ + NO +2H₂O
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