В 11 час с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях 2 самолета .В 14 часов расстояние между ними было 3 540 км.Один из них летел со средней скоростью 620 км в час.Скакой средней скоростью летел другой само...
Математика
В 11 час с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях 2 самолета .В 14 часов расстояние между ними было 3 540 км.Один из них летел со средней скоростью 620 км в час.Скакой средней скоростью летел другой самолет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-11=3часа-время в пути. 620*3=1860км-пролетел первый самолёт за 3 часа. 3540-1860=1680км-пролетел второй самолёт за 3 часа. 1680:3=560км/ч-скорость второго самолёта.
Гость:
1)14-11=3часа-время полёта. 2)620*3=1860км-пролетел 1-ый самолёт. 3)3540-1860=1680км-пролетел 2-ой самолёт. 4)1680:3=560км/ч-скорость 2-ого самолёта.
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