В 11 час с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях 2 самолета .В 14 часов расстояние между ними было 3 540 км.Один из них летел со средней скоростью 620 км в час.Скакой средней скоростью летел другой само...

Математика

В 11 час с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях 2 самолета .В 14 часов расстояние между ними было 3 540 км.Один из них летел со средней скоростью 620 км в час.Скакой средней скоростью летел другой самолет?

Автор: Гость