Прочитай начало английской сказки Умная Миранда Д.Бисетта и назови главных героев
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Прочитай начало английской сказки Умная Миранда Д.Бисетта и назови главных героев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
утка миранда,жившая в африка,но родом из англии,и эта утка хотела вернуться на родину,называется вроде миранда-путешественница
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