Сделайте вывод о разнообразии типов межвидовых взаимодействий в рассмотренном биоценозе.

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Разнообразие типов межвидовых взаимодействий , рассмотренных нами,это не то и есть биоценоз.Это когда совокупность животных, растений, грибов и микроорганизмов, что заселяют определённый участок суши или акватории, они связаны между собой и со средой.способны к саморегулированию системы, компоненты (продуценты, консументы, редуценты) которой взаимосвязаны.