 В банк кладется 100 руб. В каком случае спустя 5 лет вкладчик получит больше денег: если банк начисляет 7 процентов имеющейся суммы раз в год или если он начисляет процента раз в месяц?

Алгебра
 В банк кладется 100 руб. В каком случае спустя 5 лет вкладчик получит больше денег: если банк начисляет 7 процентов имеющейся суммы раз в год или если он начисляет процента раз в месяц?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лучше если, 7/12 процента в месяц.За год начисляется  141 рубль 76 копеек, а Если 7 процентов раз в год,то только 140 рублей 25 копеек!
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