Большая диагональ ромба равна 24см, а один из углов  60 градусов. Найдите длинну вписанной окружности

Геометрия
Большая диагональ ромба равна 24см, а один из углов  60 градусов. Найдите длинну вписанной окружности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно найти расстояние между противоположными сторонами ромба, оно равно диаметру вписанной окружности. Если из вершины угла 60 градусов опустить перпендикуляр на продолжение одной из противолежащих сторон, и провести большую диагональ, то получится прямоугольный треугольник с гипотенузой 24, и одним из углов 30 градусов (в ромбе диагональ - биссектриса угла). Высота ромба как раз и есть малый катет этого треугольника, то есть она равна 12. А длина окружности - 12*пи. 
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