Для приготовления компота составили смесь из 8 частей (по массе) сухих яблок, 4 частей урюка и 3 частей изюма.Сколько килограммов каждого из сухофруктов понадобилось для 2,7 кг такой смеси?

Математика

Для приготовления компота составили смесь из 8 частей (по массе) сухих яблок, 4 частей урюка и 3 частей изюма.Сколько килограммов каждого из сухофруктов понадобилось для 2,7 кг такой смеси?

Автор: Гость