Для приготовления компота составили смесь из 8 частей (по массе) сухих яблок, 4 частей урюка и 3 частей изюма.Сколько килограммов каждого из сухофруктов понадобилось для 2,7 кг такой смеси?

Математика
Для приготовления компота составили смесь из 8 частей (по массе) сухих яблок, 4 частей урюка и 3 частей изюма.Сколько килограммов каждого из сухофруктов понадобилось для 2,7 кг такой смеси?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8х+4х+3х=7200 15х=2700 х=2700:15 х=180г(0.18кг)-одна часть. 2)0.18*8=1.44кг-яблок. 3)0.18*4=0.72кг-урюка. 4)0.18*3=0.54кг-изюма.
Гость:
2,7:(8+4+3)=0,18 0,18х8=1,44 0,18х4=0,72 0,18х3=0,54  
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